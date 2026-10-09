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Hatay'da otomobil motorunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

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Hatay'da park halindeki otomobilin motor bölümünde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Motor bölümünden kedi sesi duyan sürücünün ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, yavru kediyi doğal yaşam alanına bıraktı.

HATAY'da, girdiği otomobilin motor bölümünde mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kentte park halindeki otomobilinin motor bölümünden yavru kedi sesi duyan sürücü, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan yavru kediyi kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU - Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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