Haberler

Hatay'da öğrenciler, camilerde ve okulda, "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisi seslendirildiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da lise ve ilkokul öğrencileri, 'Kabe'de hacılar hu der Allah' ilahisini hep bir ağızdan seslendirdi. Celal Karatüre'nin yorumuyla popülerleşen ilahi, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Hatay'da lise öğrencileri ve ilkokul öğrencilerinin, "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisi söylediklerini anlar gönülleri fethetti.

Sosyal medyada ilahi içerikleriyle geniş kitlelere ulaşan Celal Karatüre'nin kendine özgü yorumuyla seslendirdiği, "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisi, kısa sürede akıma dönüştü. Türkiye'nin farklı illerinde özellikle çocuklar ve gençler tarafından ilgi gören ilahi, okul sınıflarından koridorlara kadar birçok ortamda toplu şekilde seslendiriliyor. Manevi atmosferi yansıtan görüntüler, dijital platformlarda yoğun etkileşim almaya devam ediyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde camide imam ve ilkokul öğrencileri, Antakya ilçesindeyse lise öğrencileri hep bir ağızdan, "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisini seslendirdi. İlahinin hep bir ağızdan söylendiği anlarsa gönülleri fethetti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu

Böylesi görülmedi! 3 pilot bugün vurulan ABD uçaklarından sağ çıktı
İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt

Amerikan televizyonuna bağlanan İranlı bakana ilginç soru
Husiler de savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular

Bir örgüt daha savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular
Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor

Osimhen İran'a gidiyor!
Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu

Böylesi görülmedi! 3 pilot bugün vurulan ABD uçaklarından sağ çıktı
Süper Lig devinden kaçar gibi gitti, yeni takımında kral oldu

Süper Lig devinden kaçar gibi giden futbolcuya bakın
ABD'li senatör: 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen Trump değil miydi?

ABD karıştı! Trump'ı kendi sözleri üzerinden fena avladı