Hatay'da öğrenciler, camilerde ve okulda, "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisi seslendirildiler

Hatay'da lise öğrencileri ve ilkokul öğrencilerinin, "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisi söylediklerini anlar gönülleri fethetti.

Sosyal medyada ilahi içerikleriyle geniş kitlelere ulaşan Celal Karatüre'nin kendine özgü yorumuyla seslendirdiği, "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisi, kısa sürede akıma dönüştü. Türkiye'nin farklı illerinde özellikle çocuklar ve gençler tarafından ilgi gören ilahi, okul sınıflarından koridorlara kadar birçok ortamda toplu şekilde seslendiriliyor. Manevi atmosferi yansıtan görüntüler, dijital platformlarda yoğun etkileşim almaya devam ediyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde camide imam ve ilkokul öğrencileri, Antakya ilçesindeyse lise öğrencileri hep bir ağızdan, "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisini seslendirdi. İlahinin hep bir ağızdan söylendiği anlarsa gönülleri fethetti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı