Hatay'da Motosiklet Kazası: 72 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Hatay'da Motosiklet Kazası: 72 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı
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Hatay'da Motosiklet Kazası: 72 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı
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Hatay'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 72 yaşındaki M.Y. ağır yaralandı. Olay anı kameraya yansıdı, yaşlı adam beyin kanaması geçirdi ve hastanede tedavi altına alındı.

Motosikletlerin çarpıştığı kazada yaşlı adam ağır yaralandı

HATAY - Hatay'da iki motosikletin çarpışmasıyla yaşanan kazada yaşlı adamın ağır yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Ana yolda seyir halde ilerleyen motosiklet, ara yoldan gelen başka motosikletle çarpıştı. Kazada yere düşen 72 yaşındaki M.Y. isimli şahıs ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı adama ilk müdahalesinin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafasını yere çarpmasıyla beyin kanaması geçiren yaşlı adam, yoğum bakımda tedavisi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - Yerel
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