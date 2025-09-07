Hatay'da Maymuna Tokat Atan Şahsa Cezai İşlem Uygulandı

Hatay'da ülkeye kaçak yollarla getirilen maymunun tokatlandığı anlar kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntü üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, maymunu koruma altına alarak şahsa cezai işlem uyguladı.

Altınözü ilçesi Avuttepe Mahallesi'nde çobanlık yaparak geçimi sağlayan şahıs, iddiasına göre; Türkiye - Suriye sınırına yakın bir noktada bulduğu maymunu yaklaşık 6 aydır beslemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde maymunu tokatlayan şahsın o anları ailesi tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve maymunun tokatlandığı anlar kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntüler üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, maymunu şahıstan alarak koruma altına aldılar. Ülkede beslenmesi yasak olan maymunu besleyen şahsa cezai işlem uygulanacağı öğrenilirken, maymun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü rehabilitasyon merkezinde misafir edilmeye başlandı. İl Müdürü Nuri Akın ve ekipler tarafından muzla beslenen ve sağlık kontrolleri yapılan maymunun önümüzdeki günlerde çevre illerde bulunan bir hayvanat bahçesine sevkinin yapılacağı öğrenildi. - HATAY