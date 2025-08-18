Hatay'da Mahsur Kalan Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Hatay'da bir marketin boşluğuna düşerek, duvar arasında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan bir marketin boşluğuna düşen yavru kedi, 2 duvar arasında mahsur kaldı. Kedinin miyavlama sesini vatandaşlar fark etti. İhbar üzerine yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İlk kontrolleri yapılan kedi, mama verildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY