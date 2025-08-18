Hatay'da Mahsur Kalan Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir marketin boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kedinin sağlığı kontrol edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan bir marketin boşluğuna düşen yavru kedi, 2 duvar arasında mahsur kaldı. Kedinin miyavlama sesini vatandaşlar fark etti. İhbar üzerine yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İlk kontrolleri yapılan kedi, mama verildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
