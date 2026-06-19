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İş makinesinin darbesiyle 6 katlı bina yerle bir oldu

İş makinesinin darbesiyle 6 katlı bina yerle bir oldu
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Hatay'ın Defne ilçesinde ağır hasarlı 6 katlı bina, mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde ağır hasarlı olan 6 katlı bina, mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından, iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina, mahkeme süreci tamamlanarak iş makinesinin darbeleriyle kontrollü olarak yıkıldı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 6 katlı binanın yıkımı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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