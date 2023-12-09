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Hatay'da kuvvetli yağış öncesi konteyner kentler denetlendi

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Hatay'ın Belen ilçesinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış öncesi Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, konteyner kentlerdeki önlemleri sahada denetledi. Kaymakam Yılmaz, depremzede vatandaşların sorunlarını dinledi.

Hatay'da etkili olması beklenen kuvvetli yağış öncesi Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, konteyner kentlerdeki önlemleri sahada denetledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşanmıştı. Belen ilçesinde de farklı noktalarda geçici yaşam merkezleri kurulmuştu. Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, bölgede etkili olması beklenen sağanak yağış öncesi konteyner kentlerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Yılmaz'a AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AFAD ve kaymakamlık görevlileri eşlik etti. Kaymakam Yılmaz, incelemelerde konteynerleri tek tek gezerek depremzede vatandaşların sorunlarını dinledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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