Hatay'da 4 mahalle 'kuduz risk bölgesi' ilan edildi

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir köpekte kuduza rastlanılması üzerine 4 mahalle karantinaya alındı.

Samandağ Kaymakalığı tarafından muhtarlıklara gönderilen yazıda "İlçemiz Cemal Gürsel Mahallesinden kuduz hastalığı 02 Şubat tarihinde çıkmış olup Cemal Gürsel, General Şükrü Kanadlı, Cumhuriyet ve Atatürk Mahallesi karantinaya alınarak Müdürlüğümüz tarafından hastalığın söndürülmesi için idari ve fenni tedbirler alınmıştır. Karantina bölgesi olan Cemal Gürsel, General Şükrü Kanadlı, Cumhuriyet ve Atatürk Mahallesi bulunan tüm sahipli kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapılacak olup ilgili yönetmelik gereği hayvan hareketi yapılamayacağından aşılama taleplerinin muhtarlığınız tarafından alınarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze telefon bilgileri ile birlikte bildirilmesi hususunda, bilgi ve gereğini rica ederim" denildi.

Öte yandan ekipler, mahallelerin giriş ve çıkışına 'Kuduz risk bölgesi' yazılı tabelalar astı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,