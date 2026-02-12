Haberler

Hatay'da 4 mahalle 'kuduz risk bölgesi' ilan edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samandağ ilçesinde bir köpekte rastlanan kuduz vakası nedeniyle Cemal Gürsel, General Şükrü Kanadlı, Cumhuriyet ve Atatürk mahalleleri karantinaya alındı. Tüm sahipli kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapılacak.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir köpekte kuduza rastlanılması üzerine 4 mahalle karantinaya alındı.

Samandağ Kaymakalığı tarafından muhtarlıklara gönderilen yazıda "İlçemiz Cemal Gürsel Mahallesinden kuduz hastalığı 02 Şubat tarihinde çıkmış olup Cemal Gürsel, General Şükrü Kanadlı, Cumhuriyet ve Atatürk Mahallesi karantinaya alınarak Müdürlüğümüz tarafından hastalığın söndürülmesi için idari ve fenni tedbirler alınmıştır. Karantina bölgesi olan Cemal Gürsel, General Şükrü Kanadlı, Cumhuriyet ve Atatürk Mahallesi bulunan tüm sahipli kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapılacak olup ilgili yönetmelik gereği hayvan hareketi yapılamayacağından aşılama taleplerinin muhtarlığınız tarafından alınarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze telefon bilgileri ile birlikte bildirilmesi hususunda, bilgi ve gereğini rica ederim" denildi.

Öte yandan ekipler, mahallelerin giriş ve çıkışına 'Kuduz risk bölgesi' yazılı tabelalar astı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Bu hale nasıl geldiğini gözleri dolarak anlattı
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...

Messi'yle yatak odasındaki fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu
Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü: Cüppeler ters giyildi

Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü
Burak Özçivit'in Körfez'deki gayrimenkul yatırımları dikkat çekti

Yaptığı milyon dolarlık yatırım dikkat çekti
Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Bu hale nasıl geldiğini gözleri dolarak anlattı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı

Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var

En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var