Haberler

Hatay'da karla kaplı yolda sürücüler zor anlar yaşadılar

Hatay'da karla kaplı yolda sürücüler zor anlar yaşadılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da etkili olan kar yağışı, sürücülerin özellikle Yayladağı-Antakya ve Altınözü-Antakya yollarında ilerlemekte güçlük çekmesine neden oluyor. Kar lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

Hatay'da etkili olan kar yağışı sonrası araçlar yolda ilerlemekte güçlük çektiler. Yayladağı- Antakya ve Altınözü- Antakya yolunda kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin verilmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışıyla birlikte çevre beyaza bürünürken yüksek kesimlerde kar kendini hissettirdi. Yayladağı - Antakya ve Altınözü - Antakya yolunda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çektiler. Polis ekipleri tarafından kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin verilmiyor. Kar yağışının akşam saatlerinde de etkili olması bekleniyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...

Tedavi diye yaptığına bakın! Ayaklarından asıp çekiç ve kazıkla...
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık

Acılı anne 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı