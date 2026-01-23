Hatay'da karla kaplı yolda sürücüler zor anlar yaşadılar

Hatay'da etkili olan kar yağışı sonrası araçlar yolda ilerlemekte güçlük çektiler. Yayladağı- Antakya ve Altınözü- Antakya yolunda kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin verilmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışıyla birlikte çevre beyaza bürünürken yüksek kesimlerde kar kendini hissettirdi. Yayladağı - Antakya ve Altınözü - Antakya yolunda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çektiler. Polis ekipleri tarafından kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin verilmiyor. Kar yağışının akşam saatlerinde de etkili olması bekleniyor. - HATAY