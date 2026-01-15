Hatay'da 2 caminin inşası için protokol imzalandı

Hatay'ın Antakya ilçesine hayırseverler tarafından inşa edilecek 2 cami için protokol imzalandı.

Asrın felaketinde ibadethanelerin yerle bir olduğu Hatay'da camiler inşa edilmeye devam ediyor. Hatay Valiliğinde düzenlenen törenle; Antakya kent merkezinde bulunan Ayakkabıcılar Sitesi İbrahim Kurt Camii ile Antakya Hacı Mehmet Gök Camii'nin yapımına ilişkin protokol imzalandı. Protokol İmza Töreni'ne; Vali Yardımcısı Emin Kaymak, Antakya Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Resul Yıldırım, İl Müftüsü Mevlüt Topçu, hayırseverler Mehmet Gök ve İbrahim Kurt ile beraberindeki heyet katıldı. İmzalanan protokollerle birlikte camilerin yapım süreci resmiyet kazandı.

Törende; hayırseverlerin katkılarıyla Antakya'ya kazandırılacak camilerin, şehrin manevi ve sosyal hayatına önemli katkılar sunacağı ifade edildi. - HATAY