Hatay'da seyir halinde yanan 2 araç söndürüldü

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde 2 farklı mahallede seyir halinde olduğu sırada yanan iki otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dörtyol ilçesine bağlı, Numune Evler Mahallesi ve Özerli Mahallesi'nde seyir halinde oldukları sırada iki otomobil henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Otomobilinden alevlerin yükseldiğini fark eden sürücüler güvenli şekilde park ettikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine olay yerine hızlıca sevk edilen itfaiye ekipleri her iki yangını da söndürdü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında otomobiller kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.