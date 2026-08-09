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Erzin ile Zorkun Yaylası arasında kaza: 9 yaralı

Erzin ile Zorkun Yaylası arasında kaza: 9 yaralı
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Hatay'ın Erzin ilçesindeki Bağrıaçık Yaylası ile Osmaniye'nin Zorkun Yaylası arasındaki yolda hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(HATAY) - Hatay'ın Erzin ilçesindeki Bağrıaçık Yaylası ile Osmaniye'nin Zorkun Yaylası arasındaki yolda hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, otomobil ile hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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