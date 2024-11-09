Hatay'da Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Resim Sergisi Açıldı

Hatay'da güzel sanatlar lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Bedi Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılısı Antakya Kaymakamlığı binasında gerçekleştirildi. Açılışa; Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş, okulda görevli öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin yarı yıl başlangıcından, bu zamana kadar emek vererek hazırladıkları resim sergisini gezen kaymakam Akdaş, başarılı çalışmalarından dolayı öğretmen ve öğrencileri kutladı. Sergi sonrası okulun müzik bölümü öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. - HATAY