Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Gadir-i Hum Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Gadir-i Hum Bayramı etkinlikleri kapsamında Alevi vatandaşlar sabahın erken saatlerinde ilçedeki Hz. Hızır Makamı'na akın etti. Makamı ziyaret eden vatandaşlar burada buhur yakıp dua etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da türbede dua ettikten sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Masatlı daha sonra vatandaşlara geleneksel bir yiyecek olan hrisi dağıttı. Polis ekipleri de vatandaşlara karanfil vererek bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma sonrası konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Kadim inanç geleneğimizin ve kültürümüzün müstesna mekanlarından biri olan Hızır Türbesi'nde, vatandaşlarımızın bayramını kutlamak için bir araya geldik. Hatay sıradan bir şehir değildir. Yüzyıllardır farklı inanç ve kültürlerden insanların bir arada yaşadığı, kardeşlik duygularının evet pekiştiği, komşuluk ilişkilerinin güçlendiği ve aynı vatan, aynı bayrak altında birlik içinde hayat sürdüğü özel bir şehirdir. Bu nedenle burada yaşayan insanlar, birbirlerinin inançlarına saygı duyar ve mutlu günlerini birlikte paylaşırlar. Bizler de bu kardeşlik iklimini daha da güçlendirmek ve vatandaşlarımızla birlikte bayram sevincini yaşamak için bugün burada bulunuyoruz. Özellikle şunu ifade etmek isterim ki; yakın geçmişte tarihin ender gördüğü büyük bir acı yaşadık. Çok sarsıldık ve derin yaralar aldık. Ancak kardeşlik iklimimiz, birbirimize olan dayanışmamız ve yardımlaşma duygumuz, yaşadığımız acıları hafifletirken mutluluklarımızı da artırdı. Bizler birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olduğumuz sürece bu şehir, yüzlerce yıl boyunca aynı duyguları paylaşarak bir arada yaşamaya devam edecektir"dedi.

