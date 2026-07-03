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Hatay'da emniyet personeline rütbe takdim töreni düzenlendi

Hatay'da emniyet personeline rütbe takdim töreni düzenlendi
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir üst rütbeye yükselen personele yönelik rütbe takdim töreni gerçekleştirildi. Törene İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz ve aileler katıldı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve bir üst rütbeye yükselen personele yönelik rütbe takdim töreni gerçekleştirildi.

Polis evinde düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, Hatay Polis Eşleri Dernek Başkanı Esra Yılmaz, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, rütbe alan emniyet personeli ile aileleri katıldı.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, özverili çalışmaları ve başarılı hizmetleri dolayısıyla bir üst rütbeye yükselen personeli tebrik etti. Yeni görev ve sorumluluklarında başarı dileklerini ileten Yılmaz, emniyet teşkilatının fedakarlık ve görev bilinciyle vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Rütbe terfilerinin teşkilata güç kattığını belirten Yılmaz, personelin meslek hayatları boyunca aynı azim ve kararlılıkla görev yapmaya devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Tören, rütbelerin takdim edilmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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