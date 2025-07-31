Hatay'da Emekçi Kadınlar Kavurucu Sıcaklıkta Tandırda Çalışıyor

Hatay'da Emekçi Kadınlar Kavurucu Sıcaklıkta Tandırda Çalışıyor
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Hatay'da 45 dereceyi bulan sıcağa rağmen 5 emekçi kadın, tandır başında çalışarak ekmek paralarını kazanıyor. Zorlu mesai şartlarında ürettikleri lezzetler, vatandaşların beğenisini topluyor.

HATAY (İHA) – Hatay'da emekçi kadınlar, 45 dereceyi bulan kavurucu sıcağa rağmen tandır başında mesai yaparak ekmek paralarını kazanmaya devam ediyor.

Hatay'da kavurucu sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor. 45 dereceyi bulan hava sıcaklığı kentte çeşitli meslek gruplarını olumsuz etkiliyor. Sıcak havada zorlu mesaiyi sürdüren emekçi kadınlar, alevlerin içerisinde tandır başında çalışarak ekmek paralarını kazanıyorlar. Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde yaşayan 5 kadın, tandırcılık mesleğini yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Kavurucu sıcağa rağmen pişirilen; ekmek, biberli ekmek ve gözleme vatandaşların damağında tat bırakıyor.

"Tandır çok sıcak, kışın soğuk ama yine tandıra elini sokup o ekmeği çıkarmak zorunda kalıyorsun"

Alevlerin yükseldiği tandırın içine elini soktuklarını söyleyen Makbule Doğru, "Tandırda ekmek yapıyoruz, biberli, ıspanaklı, peynirli, patatesli yapıyoruz. 3 yıldır tandırcılık yapıyorum. Tandırcılık çok zor, buradaki iş çok çok yoğun oluyor. Bu ateşe elimizi koyuyoruz düşünün. Sabah ezanın ardından hamur yoğuruluyor sonra tandırı yakıyoruz. Hamurların kesimini ve ekmekleri yapıyoruz. Fiyatlar uygun ve müşteri memnun kalıyor, bir yiyen bir tane daha yiyor. Herkes buradaki emeği görüyor ve ekmeği alan Allah yardımcınız olsun diyor. Ekmeği yiyen ve ateşi görenler emeği görüyor. Kışın soğuk ama yine tandıra elini sokup o ekmeği çıkarmak zorunda kalıyorsun. Yapmak zorunda olduğumuz için gene o sıcağa elimiz girecek" dedi.

"Tandır önünde durunca sanki solaryuma girmiş gibi kapkara olduk"

Tandırda sıcak havada çalışmanın zorluğundan bahseden Şehire Koşar, "Tandırda sıcakta ekmek yapıyoruz. Bu sac tavandan 50 dereceyi de geçtiği oluyor. Biz zor şartlarda çalışıyoruz. Ekmek, katıklı ekmek, biberli, patatesli ve ıspanaklı gözleme yapıyoruz. İnsanlarda her yerden gelip alıyorlar. Tandırcılık dünyanın en zor mesleği diyebilirim. Burası hem çok sıcak hem insanlar sabahtan kahvaltıya geliyor ve onlara hizmet vermek zorundasın. Sabah 07.00'de geliyoruz. Sipariş olursa akşama kadar sürüyor ama eğer sipariş olmazsa 15.00 veya 16.00'ya kadar çalışıyoruz. Tandır önünde durunca sanki solaryuma girmiş gibi kapkara olduk. Sıcaklıklara artık gerçekten alıştık" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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