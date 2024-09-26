Hatay'da Durdurulan Otomobilde 5 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Durdurulan otomobilde 5 kilogram skunk maddesi ele geçirildi

HATAY - Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 5 kilogram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs'tan 3'ü tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından takibe alınan 2 otomobilde yapılan aramada daralı ağırlığı 5 kilogram Skunk-Esrar maddesi uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüphelilerden A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.S., B.S. ve M.O. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.