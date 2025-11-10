Haberler

Hatay'da Cam Kapıya Çarpan Müşterilerin Anları Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Hatay'da bir işletmeye gelen müşterilerin cam kapıya farkında olmadan çarptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İşletme çalışanı Eda Saraç, bu durum karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti. İşletme, benzer kazaların önüne geçmek için cam kapının önüne uyarı etiketi yapıştırmayı planlıyor.

Hatay'da bulunan bir işletmeye gelen müşterilerin cam kapıyı fark etmeyerek çarptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sık sık yaşanan cam kazalarına tanıklık eden işletme çalışanı Eda Saraç, "Artık biz de ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda açılan bir işletmede sık sık temizlenen camlar aralıklarla kazaya neden oldu. Camı fark etmeyerek çarpan müşterilerin o anları kameraya yansıdı. Kısa sürede benzer olayların yaşanması işletme çalışanlarını da şaşırttı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; müşterilerin cam kapıyı fark etmeyip çarptıkları, çalışanların ise durumu gülerek karşıladığı anlar yer aldı. İşletme yetkilileri, yaşananların ardından cam kapının önüne uyarı etiketi yapıştırarak benzer kazaların önüne geçmeyi planladıklarını belirtti.

İşletmede çalışan 21 yaşındaki Eda Saraç, cam kazalarının sıklıkla yaşandığını belirterek, "Açılıştan bir gün sonra bir bayan gelip cama çarptı. Ertesi gün üç kişi art arda aynı yere çarptı. Bir bayan kapıyı açtı sandım, içeri girecek diye 'hoş geldiniz' demek istedim ama bir anda geri döndü. Sonra bir ses duyduk, bu kez bir kurye çarpmış. 'Kapı orada değil miydi' dedi. O an gülmemek elde değildi ama önce iyi olup olmadığını sordum. Dörtlü kız grubumuz vardı, onlar da cama çarptı. Artık biz de ne yapacağımızı şaşırdık" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
