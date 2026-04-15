Hatay Kumlu'da Baraj Sızıntısı Alarmı: Tarım Arazileri ve Evler Su Altında Kalma Riskiyle Karşı Karşıya

Hatay'ın Kumlu ilçesinde, Reyhanlı Barajı'ndan tarlalara sızan sular nedeniyle mahalle sakinleri tarımsal üretimin bitme noktasına geldiğini belirtiyor. Vatandaşlar kalıcı çözüm talep ediyor.

Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Yukarı Ayrancı Mahallesi sakinleri, Reyhanlı Barajı'ndan tarlalara sızan sular nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Mahalle sakinleri, sızıntıların durdurulmaması halinde tarımsal üretimin bitme noktasına geleceğini ve yerleşim yerlerinin güvenliğinin kalmayacağını vurgulayarak kalıcı çözüm talep ediyor.

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan ve vatandaşın sorunlarını yerinde dinleyen CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, açıklama yaptı. Çizmelerini giyerek sızan suların içinde vatandaşla buluşan Mullaoğlu, zor şartlar altında ekilen ekinlerin mahvolmak üzere olduğunu belirtti. Sızıntıların mahalledeki evlerin temellerine kadar ulaştığını ifade eden Mullaoğlu, insanların akşamları huzurla uyuyamadığını ve acil müdahale edilmediği takdirde bu sızıntıların yıl boyunca devam ederek daha büyük zararlara yol açacağını dile getirdi.

Çiftçiler yetkililerden çözüm bekliyor

Mağduriyetini anlatan bölge çiftçileri ise saman ve erzak depolarının sular altında kaldığını belirterek çaresizliklerini ifade etti. Milletvekilinin bölgeye gelerek yerinde tespit yapmasının önemine değinen çiftçiler, seslerini duyurmak için yetkili makamlardan yardım beklediklerini kaydetti. Henüz kendilerine çözüm eli uzatılmadığını savunan mahalle halkı, tarım arazilerinin bataklığa dönüşmesinden ve evlerinin zarar görmesinden endişe ediyor.

Kaynak: ANKA
