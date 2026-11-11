Hatay'da Asi'nin doğusundaki kentsel çalışmalar Vali Masatlı başkanlığında ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla "Asi'nin Doğusu Kentsel Alan Çalışmaları Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda Asi Nehri'nin doğusunda yer alan kentsel alanlarda yürütülen çalışmaların mevcut durumu değerlendirildi. Bölgenin gelişimine yönelik devam eden çalışmalar ile planlama aşamasındaki projeler ele alındı.

Görüşmede bölgenin öncelikli ihtiyaçları ve ilgili kurumların sorumluluk alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürülmesi ve planlanan projelerin hayata geçirilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı