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Hatay'da Asi'nin doğusundaki kentsel çalışmalar Vali Masatlı başkanlığında ele alındı

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Hatay'da Asi'nin doğusundaki kentsel çalışmalar Vali Masatlı başkanlığında ele alındı
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında düzenlenen toplantıda Asi Nehri'nin doğusundaki kentsel alan çalışmaları değerlendirildi. Kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda devam eden ve planlama aşamasındaki projeler ile bölgenin öncelikli ihtiyaçları ele alındı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla "Asi'nin Doğusu Kentsel Alan Çalışmaları Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda Asi Nehri'nin doğusunda yer alan kentsel alanlarda yürütülen çalışmaların mevcut durumu değerlendirildi. Bölgenin gelişimine yönelik devam eden çalışmalar ile planlama aşamasındaki projeler ele alındı.

Görüşmede bölgenin öncelikli ihtiyaçları ve ilgili kurumların sorumluluk alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürülmesi ve planlanan projelerin hayata geçirilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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