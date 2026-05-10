Deprem mezarlığında buruk anneler günü

Hatay'da Anneler Günü'nde deprem mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar hüzünlü anlar yaşadılar.

Asrın felaketinde yaklaşık 25 bin insanın hayatını kaybettiği Hatay'da özel günler buruk şekilde yaşanmaya devam ediyor. Anneler Günü'nde Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığını ziyaret ederek, annelerinin mezarı başında dua eden vatandaşlar hüzünlü anlar yaşadılar.

Asrın felaketini Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşayan ve depremde annesini kaybeden Hasan Sürer, "6 Şubat'ta büyük bir acı yaşadık ve annemi kaybettim. Rabbim kimseyi annesiz ve babasız yaşatmasın. Annemi kaybettikten sonra dünyamı kaybetmiş gibiyim. Herkes hayattayken anne ve babasının değerini bilsin. Anneler Günü'nde deprem mezarlığında buruk bir hüzün yaşıyoruz. Memleketimizde her evde bir acı var" dedi. - HATAY

