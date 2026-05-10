Haberler

Deprem mezarlığında buruk anneler günü

Deprem mezarlığında buruk anneler günü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da Anneler Günü'nde deprem mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar, kaybettikleri anneleri için dualar ederek hüzünlü anlar yaşadılar. Depremde annesini kaybeden vatandaşlar, acılarını paylaştı.

Hatay'da Anneler Günü'nde deprem mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar hüzünlü anlar yaşadılar.

Asrın felaketinde yaklaşık 25 bin insanın hayatını kaybettiği Hatay'da özel günler buruk şekilde yaşanmaya devam ediyor. Anneler Günü'nde Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığını ziyaret ederek, annelerinin mezarı başında dua eden vatandaşlar hüzünlü anlar yaşadılar.

Asrın felaketini Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşayan ve depremde annesini kaybeden Hasan Sürer, "6 Şubat'ta büyük bir acı yaşadık ve annemi kaybettim. Rabbim kimseyi annesiz ve babasız yaşatmasın. Annemi kaybettikten sonra dünyamı kaybetmiş gibiyim. Herkes hayattayken anne ve babasının değerini bilsin. Anneler Günü'nde deprem mezarlığında buruk bir hüzün yaşıyoruz. Memleketimizde her evde bir acı var" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin

Korkulan oldu! Artan gerilim sonrası Hamaney'den orduya yeni talimat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'TÜİK' iddialarına yalanlama

TÜİK iddiası gündem yarattı! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
'İş bittikten sonra ihale' iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi

Bir CHP'li belediye başkanına daha soruşturma izni
Şampiyonluk kutlaması kana bulandı

Şampiyonluk kutlaması kana bulandı
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'TÜİK' iddialarına yalanlama

TÜİK iddiası gündem yarattı! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti

Karakola bombalı saldırı! Bina tamamen yıkıldı, çok sayıda polis öldü
Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Rafting faciası: Botun devrilmesi sonucu genç kadın hayatını kaybetti