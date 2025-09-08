Hatay'da Acil Kamulaştırma İtirazları Sürüyor

HABER: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde toplu konut yapımı için "acil kamulaştırma" gerekçesiyle birçok tapulu araziye devlet tarafından el konuldu. Mülk sahiplerinin yargıya taşıdığı olayın mahkeme süreci devam ederken, geçtiğimiz hafta kolluk kuvvetleri kamulaştırılan bahçelere girerek ağaçları söktü. Mahalleliler, sökülen ağaçların yerine fidan dikerek topraklarını korumaya çalışıyor. Yıllarca emek vererek çocuklarına toprak bıraktığını belirten bir mahalle sakini, "Bu iki dönümü almak için ne kadar emek verdim. Yazık, günahtır, asla helal etmiyoruz" dedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde toplu konut yapmak için "acil kamulaştırma" gerekçesiyle birçok tapulu araziye devlet tarafından el konulmasının ardından mülk sahipleri olayı yargıya taşıdı. Bir ay içinde mahalleye iki defa giren kolluk kuvvetleri, ağaçları sökmeye başladı, ancak mahallelinin tepkisi üzerine kepçeler durduruldu.

Henüz mahkeme tarihi belirlenmeyen Kurtderesi Mahallesi'nde, ilk müdahalede ağaçların bir kısmı, ikinci müdahalede ise yüzde yetmişi zeytin, portakal ve mandalina dalındayken söküldü. Birkaç gün önce mahalle sakinleri, "Ağaçlarımızı söktünüz ama topraklarımızı vermiyoruz" diyerek sökülen ağaçların yerine yenilerini dikti.

"İki dönümü almak için çok emek verdim, asla helal etmiyoruz"

Dört çocuğu olduğunu ve her birine yarım dönüm bırakabilmek için yıllarca emek verdiğini belirten Kurtderesi Mahallesi sakini, "Deprem olursa en azında bir çadır kurar orada kalırlar. Hepimiz bir barakada yaşadık, başkalarını sevindirmek için beni üzüyorlar. Bu iki dönümü almak için ne kadar emek verdim. Yazık, günahtır asla helal etmiyoruz" diye konuştu.

Tapuların birden değil, teker teker alındığını vurgulayan mahalleli, "Kendi emeğimi çocuklarıma yedirmezsem helal olacak mı onlara? Geceleri uyuyamıyoruz, herkes hastalandı" dedi.

"Bu zulümdür"

Bir başka mahalle sakini de "Bir ağacın yetişmesi çocuk gibidir, altı yılda anca meyvesini veriyor, gözümüz gibi bakıyoruz. Ondan sonra sen gel kimseye sorma dozerlerle gir ve istediğini yap. Bu ne insanlığa sığar ne Allah'a sığar. Bu zulümdür" şeklinde konuştu.

Kolluk kuvvetlerinin ağaçları söktüğü yerlere yeniden ağaç diktiklerini kaydeden başka bir mahalleli ise "Ağaçlarımızı alabilirler ama topraklarımızı vermiyoruz. Diktiğimiz ağaçlar için nöbet de tutacağız. Süreç nasıl olur bilmiyoruz çünkü karşımızda herhangi bir muhatap yok" ifadelerini kullandı.