Hatay'da yeni yılın ilk bebeği 'Sultan Nare' oldu

Hatay'da 2026 yılının ilk dakikalarında doğan 'Sultan Nare' bebek, yeni yılın ilk bebeği oldu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yılbaşı programı kapsamında 2026 yılının ilk bebeğini Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Örer ailesinin evladı olan ve 'Sultan Nare' ismi verilen bebeğe ilk hediyesi Vali Masatlı tarafından verdi.

Örer ailesinin ilk evladı olan bebeği ziyaret eden Vali Masatlı; Sultan Nare'ye sağlık, ailesine huzur ve mutluluk dolu bir gelecek diledi. - HATAY