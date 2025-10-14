Hatay'da 2. Etap Kırsal Afet Konutları İnşaatı Devam Ediyor

Hatay'ın Arsuz ilçesi Arpadaderesi Mahallesi'ne inşa edilen 2.etap kırsal afet konutlarında çalışmalar sürüyor.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da deprem konutları inşa edilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremin hemen ardından kentin dört bir yanında başlayan çalışmalar aralıksız sürüyor. Arsuz ilçesi Arpaderesi Mahallesi'nde 2.etap kırsal afet konutlarının inşası kapsamında bölgeye 62 köy evi daha inşa edilecek. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şantiye alanında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların geldiği aşamayı yerinde değerlendiren Vali Masatlı; modern yapı ve yüksek dayanıklılık esas alınarak inşa edilen konutların, vatandaşlarımız için huzurlu ve güvenli yuvalar olacağını ifade etti. - HATAY