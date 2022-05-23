Hatay Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi Takımı Süper Lig'de - Haberler

Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Masa Tenisi Takımı Süper Lig'e çıktı. 16 takımın yer aldığı ligde play-off'a kalan mavi beyazlılar, play-off maçlarını üçüncü sırada tamamlayarak süper lige çıkma hakkı kazandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesporlu Heysem Şaban, Cevat Gürsel, Mehmet Ziya İshakoğlu, İman Golshahi ve Abdurahman Gürbüz'den oluşan Erkek Masa Tenisi Takımı, ortaya koydukları performansla Hatay'a büyük bir gurur yaşattı. Erkek Masa Tenisi Takımı 1. Lig'e yükselirken; Ayşegül Işık, Heba Alleji, Mizgin Aygün'ün yer aldığı Kadınlar Masa Tenisi Takımı da gelecek sezon yeniden 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

SAKARYA'DA DÜZENLENEN ŞAMPİYONADA DA ÖNEMLİ BAŞARI

Hatay Büyükşehir Belediyesporlu 8 yaşındaki Zeynep Kalkan, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen 2021-2022 Sezonu Türkiye Minikler Şampiyonası'nda Türkiye 3.sü oldu. 200 sporcunun katılımıyla yapılan aynı şampiyonada Selim Azazi 12'nci olurken, Zübeyr Salik Akça da 13'üncü oldu.