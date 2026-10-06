Hatay Antakya'da motorize trafik polisi, bilinci kapanan bebeği hastaneye yetiştirdi

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Hatay'da motorize trafik polisi, sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeği babasının kucağında motosikletle hastaneye yetiştirdi.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, gelen bağrışma sesleri üzerine duruma müdahale etti. Ekiplerin yaptığı kontrolde bebeğin fenalaştığı ve ailesinin panik yaşadığı belirlendi. Bunun üzerine motorize trafik polisi, bebeği babasının kucağında motosiklete alarak acil servise götürdü. Bebeğin hastaneye ulaştırıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı