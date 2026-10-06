Haberler

Hatay Antakya'da motorize trafik polisi, bilinci kapanan bebeği hastaneye yetiştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Antakya'da motorize trafik polisi, bilinci kapanan bebeği hastaneye yetiştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Antakya'da motorize trafik polisi, Serinyol Mahallesi'nde bilinci kapanan bebeğe müdahale etti. Polis, babasının kucağındaki bebeği motosiklete alıp hastaneye götürdü; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da motorize trafik polisi, sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeği babasının kucağında motosikletle hastaneye yetiştirdi.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, gelen bağrışma sesleri üzerine duruma müdahale etti. Ekiplerin yaptığı kontrolde bebeğin fenalaştığı ve ailesinin panik yaşadığı belirlendi. Bunun üzerine motorize trafik polisi, bebeği babasının kucağında motosiklete alarak acil servise götürdü. Bebeğin hastaneye ulaştırıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meloni, yapay zeka klonlamasına karşı sesinin telif hakkını almak istiyor

Meloni'den yapay zeka klonlamasına karşı sıra dışı hamle
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Blok3'e hapis cezası! Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı

Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı! Hapis cezası verildi
Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi

Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Ünlü teknik adam istifa etti
A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı

Yine hüsran! A Milli Takımımız, dördüncü maçını da kaybetti
Sedat Şahin'in barış yemeğinde dikkat çeken kalabalık

Şahinlerden birlik yemeği: Onlarca araç, yüzlerce kişi...
Yaşama tutunmak için babasını arayan Hamid Yorulmaz dosyasında anne tutuklandı

Yaşamak için babasını arıyordu! Hamid dosyasında karar verildi
Zelenski: Türk gemisini Rus dronları vurdu

Zelenski, Rusya'yı suçladı: Türk gemisini vurdular, kaptan öldü
Tutuklanan Yasin Kol'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım

Tutuklanmasına dakikalar kala itiraf niteliğinde söylem