Hassalı muhtarlardan öğretmenlere çiçekli teşekkür

Hatay'ın Hassa ilçesinde muhtarlar tarafından öğretmenlere çiçek hediye edilerek, geleceğin teminatı olan çocukların yetiştirilmesindeki emekleri dolayısıyla teşekkür edildi.

Hassa Muhtarlar Derneği üyeleri, ilçede görev yapan öğretmenleri ziyaret ederek çiçek takdim etti. Gerçekleştirilen ziyarette öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli meslek gruplarından biri olduğuna dikkat çekildi.

Hassa Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammet Sağır, öğretmenlerin fedakarca yürüttükleri görevlerle çocukların hem eğitimine hem de karakter gelişimine büyük katkı sunduğunu belirterek, " Son dönemlerde okullarımızda gerçekleşen acı olaylarla ilgili eğitim camiamızın yanında olduğumuzu göstermek istedik. Öğretmenlerimizin, yalnız olmadığını dile getirmek istedik ve çiçek vermek destek olmak amacıyla buradayız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız huzur içinde eğitim görmeye devam ederler. Çocuklarımızı yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize teşekkür etmek istedik. Onların emeği ve gayreti her türlü takdirin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

Öğretmenler ise yapılan anlamlı ziyaret ve kendilerine verilen çiçeklerden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Hassa Muhtarlar Derneği'ne teşekkür etti.

İlçede samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlik, öğretmenlerin moral ve motivasyonunu artırırken, eğitim camiasına verilen değerin de güzel bir örneği oldu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
