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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde deprem hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde deprem hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır ve orta hasar gören binaların kontrollü yıkım çalışmaları, Kaymakamlık koordinasyonunda güvenlik tedbirleri alınarak devam ediyor. Kaymakam Özgür Pelvan, amaçlarının ilçeyi deprem risklerinden arındırarak vatandaşlar için güvenli yaşam alanları oluşturmak olduğunu belirtti.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır ve orta hasar gören binaların yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

Çelikhan Kaymakamlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, deprem nedeniyle hasar gören binaların kontrollü yıkımı gerçekleştiriliyor. Yıkım öncesinde gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, çalışmalar sırasında çevrede bulunan vatandaşların güvenliği de gözetiliyor.

İlçede deprem sonrası oluşan hasarın giderilmesi ve vatandaşların güvenli alanlarda yaşamlarını sürdürmesi için çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirten Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, "Ağır ve orta hasarlı binaların yıkım işlemlerini planlı ve kontrollü şekilde sürdürüyoruz. Amacımız ilçemizi deprem risklerinden arındırarak vatandaşlarımız için daha güvenli yaşam alanları oluşturmak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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