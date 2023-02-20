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Hasarlı binada hem yıkım hem yangın! Enkaz altında 1 kişinin olduğu düşünülüyor

Yerel Haberler

Hatay'ın Haraparası Mahallesi'nde 6.4'lük deprem sonrası yıkılan ve ardından yangın çıkan binada arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Enkaz altında 1 kişinin olduğu düşünülüyor.

Hatay'da saat 20.04'te yaşanan 6.4'lük depremde Haraparası Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bulunan hasarlı bir bina yıkıldı.

SOBA NEDENİYLE YANGIN ÇIKTI

Yıkılan binada soba yandığı için içeride bir kişinin olabileceğini değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Yanan soba nedeniyle enkazda çıkan küçük çapta yangın ise kısa sürede söndürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hatay Yerel Haberler

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