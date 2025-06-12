Hasankeyf'te Kırlangıç Kuşları Çarşıyı Donattı

Tarihi Hasankeyf'i mesken edinen Kırlangıç kuşları çarşıyı yuvalarıyla donattı

BATMAN - Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'i mesken tutan Kırlangıç sürüsü, çarşıyı adeta yuvalarıyla donattı.

Esnaf tarafından sevilip yemlenen kırlangıçlar, her yıl ilkbahar başlarında gelip yaptıkları yuvalarında yumurtlayıp yavrularını büyüttükten sonra sonbaharda Güney Afrika'ya göç ediyor. Hasankeyf'in tarihi yapılarıyla bütünleşen kırlangıçların yuvalarından çıkan cıvıltılar, esnaf ve turistler tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Tarihi ilçeye gelen ziyaretçilere kuşların yuvaları altında meyve satarak geçimini sağlayan çarşı esnafı Cemil Avanar, "Bu kuşlar yuvalarını buraya yaptılar, kışın yavrularıyla birlikte gidiyorlar, yazın ise tekrardan geliyorlar. Burayı gören turistler fotoğraflarını çekiyorlar. Kuşlar burayı neşeli hale getiriyorlar. Biz bunlara alıştık ama tek sorun buraları pisletmeleridir" dedi.