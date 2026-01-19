Haberler

Hasankeyf'te "Gönül Köprüleri" kuruluyor

Hasankeyf'te 'Gönül Köprüleri' kuruluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hasankeyf'te Kaymakam Mehmet Ali İmrak öncülüğünde yürütülen 'Devlet-Millet Projesi' kapsamında, ev ziyaretleriyle vatandaşların ihtiyaçları dinleniyor ve devletin güler yüzü insanlar ile buluşturuluyor.

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te, "Devlet-Millet Projesi" kapsamında önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'ın öncülüğünde yürütülen proje, devlet ile millet arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi ve vatandaşların kapısına kadar şefkatli bir dokunuş ulaştırmayı amaçlıyor. Kaymakam İmrak'ın bizzat katılımıyla gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde, ilçedeki hanelere gidilerek vatandaşlarla sohbetler edildi. Her kapının aralandığı, her gönülde yer bulunulan bu buluşmalarda, ailelerin ihtiyaçları yerinde dinlendi ve devletin sıcak yüzü doğrudan hissedildi. Kaymakam Mehmet Ali İmrak, "Devletimizin şefkatli elini milletimizin yüreğine ulaştırmak için sahadayız" diyerek projenin amacını özetledi.

Hasankeyf'te devam eden bu anlamlı çalışma, kamu yönetimi ile halk arasındaki gönül köprülerini güçlendirmeyi amaçlıyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış

Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi ilçeyi karıştırdı
Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları

Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı

Protestolar sürerken kan donduran iddia: Zorla çıplak bırakıp...
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi

Piyasalarda büyük deprem! Saatler içinde milyarlarca dolar silindi
Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış

Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi ilçeyi karıştırdı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Görüntüler Rakka'dan! Cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklar serbest bırakıldı

Kapılar tek tek açıldı, cezaevinde sevinç çığlıkları yankılandı