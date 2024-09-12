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Hasanbeyli'de Konut ve Köy Evleri İnşaatı Devam Ediyor

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Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesinde, 541 konut ve köy evinin yapımı sürüyor. Vali Erdinç Yılmaz, yapılan incelemelerde anahtar tesliminin daha hızlı devam edeceğini belirtti.

OSMANİYE'nin Hasanbeyli İlçesinde, 541 konut ve köy evinin yapımı sürüyor. İlçedeki 504 deprem konutu ile Kalecik ve Yeşilyurt Köyünde devam eden 37 köy evi inşaatlarında incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz, "Bundan sonraki süreçte anahtar teslimimiz daha hızla devam edecek" dedi.

Vali Yılmaz, ilk olarak Hasanbeyli İlçesinde yapımı devam eden deprem konutları inşaatında incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Yılmaz açıklamasında, "Hasanbeyli İlçemizde 504 dprem konutumuzun yapımı devam ediyor. Şu ana kadar 113 konutumuzun anahtarını teslim ettik. Anahtarını teslim ettiğimiz konutlarda hiçbir eksiğimiz yok, vatandaşlarımız rahatlıkla taşınabilir. Olabilecek eksiklikleri de yerinde görüp, gideriyoruz. En hızlı şekilde de vatandaşlarımıza teslim sürecimiz devam edecek" dedi.

KONUTLARIN YAPIMI HIZLA SÜRÜYOR

Vali Erdinç Yılmaz, Hasanbeyli İlçesi Kalecik ve Yeşilyurt Köylerinde yapımı devam eden deprem konutlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda Hasanbeyli İlçemizin Kalecik Köyünde şu ana kadar 23 konutumuzun kaba inşaatı tamamlanmış, ince işleri devam etmektedir. İnşallah yılsonunda anahtarlarını teslim edeceğiz. Buradaki konut sayımız 60'a ulaşacak, çalışmalarımız devam edecek. Yeşilyurt Köyümüzde ise 14 konutumuz yapılıyor. Kaba inşaatları tamamlandı, inşallah yılsonuna kadar anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. Osmaniye'mizin her noktasında, ihtiyaç olan her yerde konutlarımızın yapımı çok hızlı devam ediyor. Bundan sonraki süreçte anahtar teslimimiz daha hızla devam edecek. Hemşehrilerimiz bundan sonraki süreçte daha hızlı bir şekilde evlerine kavuşmuş olacaklar. Konutlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

VİLLA KONFORUNDA KONUTLAR

Vali Yılmaz, emeği geçen herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Yapılan konutlarımız gerçekten lüks konutlar, depreme son derece dayanıklı. Şu an burada yaptığımız konutlar villa diyebileceğimiz konutlar. Hemşehrilerimize en güzel konutları yapma gayreti içindeyiz, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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