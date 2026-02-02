Haberler

Altun'dan Berat Kandili mesajı

Altun'dan Berat Kandili mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda bu gecenin önemine vurgu yaptı ve birlik, beraberlik temennisinde bulundu.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altun, mesajında Berat Kandili'nin İslam dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, günahların bağışlandığı mübarek bir Berat Kandili'ni Arabanlı üretici ve çiftçilerimizle birlikte idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Berat gecesi; Yüce Allah'ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı, duaların kabul edildiği, ibadetlerin kat kat mükafatlandırıldığı müstesna bir zaman dilimidir" ifadelerini kullandı.

Berat Kandili'nin, insanların kendilerini ve sorumluluklarını gözden geçirmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Altun, "Bu mübarek gecede; kin, nefret, haksızlık ve adaletsizlik gibi kötü duygulardan arınmalı, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmalıyız. Dargınlıkların sona erdiği, yüzlerin güldüğü, kalplerin yumuşadığı ve birlik beraberliğin pekiştiği bir gece olmasını temenni ediyorum" dedi.

Başkan Altun mesajının sonunda ise, "Bu duygu ve düşüncelerle başta Arabanlı üretici ve çiftçilerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin sağlık, huzur ve mutluluğa vesile olmasını, Araban Ovası'nın bereketli topraklarına hasat döneminde bol rekolte ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Gecenin sunucusundan Trump'a bomba 'Epstein' göndermesi

Dünyanın izlediği törende Trump'ı küplere bindiren sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler

İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda