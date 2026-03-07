Hasan Altun'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

Gaziantep Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hasan Altun mesajında, "Karşılıksız sevginin tükenmez kaynağı olan, şefkatini asla üzerimizden esirgemeyen, emekleri, sevgi dolu yürekleri, fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren ve her daim umudumuzu yeşerten kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü can-ı gönülden kutluyorum. Devletimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey kahraman Türk kadını, sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' demek suretiyle Türk kadınını birçok dünya devletinden önce medeni ve siyasi haklara kavuşturarak, kadınlara verdiği önemi ve değeri göstermiştir. Bizler de üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle kadına şiddet meselesi başta olmak üzere mevcut sorunlarla kararlı biçimde mücadeleye devam edeceğimizi, kadınlarımızın hayat şartlarını daha da iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğimizi, kadınlarımızın her alanda varlık göstermeleri hususunda kendilerine destek olacağımızı özellikle vurgulamak istiyorum. Kıymetli Arabanlı hemşerilerim, biliyorum ki, varlığımızı borçlu olduğumuz Türk kadını yiğit, mert ve cesurdur. Bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler vermiş, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri savaşmışlardır. Türk kadını, Kurtuluş Savaşı'nın görünmez kahramanlarıdır. Türk kadını fedakar, sevgi ve şefkat dolu anadır. Türk kadını vatanının istiklali uğruna, göklerde dalgalanan şanlı bayrağımızın aşkıyla mücadele eden, düşmana aman vermeyen Rahime Hatun'dur, Kara Fatma'dır, Şerife Bacı'dır, Onbaşı Halide Edip'tir. Türk milletine Atatürk'ü armağan eden Zübeyde Hanım'dır. Bu duygu ve düşüncelerimle en büyük saygıyı, en büyük selamı, en samimi anmayı hak eden, şehitlerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere Arabanlı fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı