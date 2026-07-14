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Araban Ziraat Odası Başkanı Altun: 15 Temmuz, Milletimizin Direniş Destanıdır

Araban Ziraat Odası Başkanı Altun: 15 Temmuz, Milletimizin Direniş Destanıdır
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Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, aziz milletin vatan, bayrak ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtladığını belirtti. Altun, 15 Temmuz'un yeniden uyanışın ve millet iradesinin her şeyin üstünde olduğunun miladı olduğunu vurgulayarak, şehit ve gazileri minnetle andı.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı.

Hasan Altun mesajında,"Vatan mevz-u bahis olduğunda asil milletin canı pahasına meydanlara çıkıp omuz omuza, sapasağlam duracağını ve ne pahasına olursa olsun vatanından, bayrağından, hürriyetinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtladı.

15 Temmuz bizler için; Yeniden uyanışın, Vatan ve millet olmanın, Tankın, topun, uçağın ve diğer modern silahların milletimizin iradesinin karşısında bir şey ifade etmediğinin miladı olmuştur. Tıpkı Kut'ül Ammare'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi topyekun vatanını ne pahasına olursa olsun korumaya ant içmiş milletimizin; bu uğurda gözünü kırpmadan Gazi ve Şehit olabileceğini göstermiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; kahramanlık destanı yazmış olmanın onur ve gururunu yaşarken, Şehitlerimizi ve Gazilerimizi de minnetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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