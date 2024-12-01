Harput'ta Domuz Sürüsü Görüntülendi

Harput'ta domuz sürüsü görüldü

ELAZIĞ - Elazığ'ın tarihi Harput mahallesinde domuz sürüsü görüldü.

Elazığ'ın tarihi Harput mahallesinde yiyecek arayan domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kısa bir süre karlı arazide yiyecek arayan sürü daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu.