Harput'ta Domuz Sürüsü Görüntülendi
Elazığ'ın tarihi Harput mahallesinde yiyecek arayan bir domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürünün karlı arazideki yiyecek arayışı dikkat çekti.
Harput'ta domuz sürüsü görüldü
ELAZIĞ - Elazığ'ın tarihi Harput mahallesinde domuz sürüsü görüldü.
Elazığ'ın tarihi Harput mahallesinde yiyecek arayan domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kısa bir süre karlı arazide yiyecek arayan sürü daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu.