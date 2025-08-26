Harmankaya Kanyonu'nda Unutulmaz Doğa Yürüyüşü

Harmankaya Kanyonu'nda Unutulmaz Doğa Yürüyüşü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki Harmankaya Kanyonu, düzenlenen yürüyüş etkinliğiyle doğaseverleri bir araya getirdi. Kaymakamlar ve katılımcılar, kanyonun muhteşem manzaraları eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan eşsiz tabiat harikalarından Harmankaya Kanyonu, düzenlenen yürüyüş etkinliği kapsamında doğaseverleri ağırladı.

Karanlık gökyüzü gözlem etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen yürüyüş, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliğe Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar ve Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç da katılarak doğa severlerle birlikte seyir terasına yürüyüş yaptı. Katılımcılar, kanyonun büyüleyici manzaraları eşliğinde hem yürüyüşün hem de doğayla iç içe olmanın keyfini çıkardı. Harmankaya Kanyonu'nun benzersiz doğal güzellikleri, gökyüzü gözlem etkinliğiyle birleşerek misafirlere farklı bir deneyim sundu. Kaymakam Uçar, "Bu tür etkinlikler bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cadde ortasında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

2 grup cadde ortasında çatıştı, ortalık kan gölüne döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir

Erdoğan'ın meydan okuyan çıkışının adresi açık: Sizin için deniz bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.