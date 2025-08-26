Harmankaya Kanyonu'nda Unutulmaz Doğa Yürüyüşü

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan eşsiz tabiat harikalarından Harmankaya Kanyonu, düzenlenen yürüyüş etkinliği kapsamında doğaseverleri ağırladı.

Karanlık gökyüzü gözlem etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen yürüyüş, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliğe Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar ve Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç da katılarak doğa severlerle birlikte seyir terasına yürüyüş yaptı. Katılımcılar, kanyonun büyüleyici manzaraları eşliğinde hem yürüyüşün hem de doğayla iç içe olmanın keyfini çıkardı. Harmankaya Kanyonu'nun benzersiz doğal güzellikleri, gökyüzü gözlem etkinliğiyle birleşerek misafirlere farklı bir deneyim sundu. Kaymakam Uçar, "Bu tür etkinlikler bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlıyor" dedi. - BİLECİK