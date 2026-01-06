Haberler

Denizcilik Genel Müdürlüğü: 'Happy Aras gemisindeki mürettebatın tamamı gemiden ayrılmıştır'
Karadeniz'de sürüklenerek karaya oturan Happy Aras gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebat, Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda emniyetle kurtarıldı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de sürüklenerek karaya oturan Happy Aras gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın emniyetle gemiden ayrıldığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli Happy Aras

gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi. - ANKARA

