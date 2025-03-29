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Hapis Cezasıyla Aranan 3 Hükümlü Yakalandı

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Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen operasyonda, hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Hükümlüler arasında kasten yaralama, hırsızlık ve basit yaralama suçlarından ceza almış şahıslar bulunuyor.

Hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranma kaydı ve hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlülerden Ç.Y.I.'nin kasten yaralama suçundan 3 yıl, H.G.'nin hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay ve B.D.'nin ise basit yaralama suçundan 3 ay 15 gün ceza aldığı öğrenildi.

Emniyette ve adliye de işlemleri yapılan 3 hükümlü de cezaevine gönderildi.

Hapis Cezasıyla Aranan 3 Hükümlü Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÇETİN - Yerel
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