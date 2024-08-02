İran'da suikast sonucu şehit olan İsmail Heniye için Bitlis'te gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'da suikast sonucu şehit olan İsmail Heniye için Bitlis'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye için Bitlis Ulu Camii'nde Cuma namazı sonrası İl Müftüsü M. Feysal Geylani tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Ülke genelinde tüm camilerde sala okunmasının ardından cuma namazı sonrası İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındıktan sonra dualar edildi. - BİTLİS