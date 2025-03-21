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Hanifi Kaya'dan Hafızlık Kursu Öğrencilerine Anlamlı İftar

Hanifi Kaya'dan Hafızlık Kursu Öğrencilerine Anlamlı İftar
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Ağrı'nın tanınmış iş insanlarından Hanifi Kaya, 13-20 Mart İyilik Haftası kapsamında Patnos Hafızlık Erkek Kur'an Kursu öğrencilerine iftar yemeği verdi. Kaya, genç hafızların önemine vurgu yaparak, onlara destek olmanın bir görev olduğunu belirtti.

Ağrı'nın tanınmış iş insanlarından Hanifi Kaya, 13-20 Mart İyilik Haftası kapsamında Patnos Hafızlık Erkek Kur'an Kursu öğrencilerine anlamlı bir iftar yemeği verdi.

İftar programında öğrencilerle bir araya gelen Kaya, manevi değerlerin önemine vurgu yaparak, genç hafızların İslam'a olan hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaya, "Bu kutsal yolda eğitim gören öğrencilerimize destek olmak bizim için bir görevdir. Onların duaları ve azmi, geleceğimizin teminatıdır," dedi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftarda, öğrenciler ve kurs yetkilileri iş insanı Hanifi Kaya'ya teşekkür ederek, bu tür desteklerin manevi eğitimlerine büyük katkı sağladığını belirtti.

Bu anlamlı etkinlik, İyilik Haftası çerçevesinde yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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