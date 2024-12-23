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Hamza Özkan Yeniden Başkan Seçildi

Hamza Özkan Yeniden Başkan Seçildi
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Erzurum Özel Halk Otobüsleri Koruma, Yaşatma ve Dayanışma Derneği seçimlerinde mevcut başkan Hamza Özkan, 68 delegenin desteğini alarak tekrar başkanlığa seçildi. Seçim sırasında gergin anlar yaşandı, ancak sonuçta birlik mesajı verildi.

Erzurum Özel Halk Otobüsleri Koruma, Yaşatma ve Dayanışma Derneği seçimlerinde mevcut başkan Hamza Özkan, 68 delegenin desteğini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Erzurum Özel Halk Otobüsleri Koruma, Yaşatma ve Dayanışma Derneği'nin seçim heyecanı sona erdi. İki liste halinde yapılan ve zaman zaman gergin anların yaşandığı seçimde, mevcut başkan Hamza Özkan 68 delegenin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Hamza Özkan'ın listesinde Yusuf Öztürk, Bedrettin Kenan, Bahattin Sönmez ve Selamet Dolar gibi isimler yer aldı.

Başkan Özkan, seçim sonunda yapmış olduğu konuşmada seçimin kaybedeni olmadığını Özel Halk Otobüs Derneğinin kazandığı söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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