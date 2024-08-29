Üye Girişi
Haberler

Hamo Ağa, Bismil'de Husumetli Aileleri Barıştırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Ziraat Odası Başkanı ve kanaat önderi Mehmet Arslan'ın çabalarıyla husumetli 3 aile barıştırıldı. Aileler, Kur'an-ı Kerim altından geçerek barış sağladı.

Hamo Ağa lakabıyla tanınan Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Ziraat Odası Başkanı ve kanaat önderi Mehmet Arslan son bir ayda husumetli 3 aileyi barıştırdı. Aileler Kur'an-ı Kerim altından geçerek barış sağlandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yıllardır süregelen husumet, bölgedeki kanaat önderinin çabasıyla barışla sonuçlandı.

Açanlaroğlu, Kayaş, Sırrımsı, Arifoğlu, Sansarkan ve Şenoğlu aileleri arasında yaşanan anlaşmazlık, Hamo Ağa olarak bilinen Bismil İlçe Ziraat Odası Başkanı ve kanaat önderi Mehmet Arslan'ın önderliğinde sona erdi.

Arslan'ın yoğun girişimleriyle bir ayda barıştırılan üç aile, Bismil'de bir camide buluştu. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, bu anların ardından, Sırrımsı ve Arifoğlu ailelerinin fertleri, Açanlaroğlu, Kayaş ve Sansarkan Şenoğlu aile fertleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barışlarını pekiştirdi.

Hamo Ağa bir ayda gerçekleştirdiği üç barışın, ilçede huzurun devamı için önemli bir adım olduğunu vurgularken, aileler de bu barışı sürdüreceklerine dair söz verdi. Arslan, barış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu barışlar, sadece aileler arasında değil, tüm Bismil için bir huzur kaynağı olacaktır. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu tür adımlar, toplumumuzun geleceği için büyük önem taşımaktadır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Arslan Bismil Yerel Haberler Yerel Yaşam Güncel Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı

8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı

 İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı

İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir

Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos kuyumcular açık mı? 30 Ağustos 2024 Cuma günü kuyumcular kapalı mı, açık mı? 30 Ağustos eczaneler açık mı? 30 Ağustos Cuma eczaneler kapalı mı, açık mı? Nöbetçi eczanelere nereden bakılır? S Sports CANLI izle! (Las Palmas- Real Madrid) S Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Las Palmas- Real Madrid maçı ne zaman? Las Palmas- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Las Palmas- Real Madrid muhtemel 11'ler! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram rekor tazeledi! Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 29 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Narin'in abisinin kolundaki ısırık izi Narin'e mi ait? Adli tıp raporu yayınlandı mı? Narin bulundu mu? 29 Ağustos son gelişmesi... AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim kayıtları başladı mı? (https://www.anadolu.edu.tr/) ROBLOX AÇILDI MI? 30 AĞUSTOS ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Şampiyonlar Ligi kura çekiminde torbalar belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Whatsapp bildirim neden gelmiyor? Iphone ve Samsung Whatsapp bildirim sesi gelmiyor 2024? YENİ HAMSTER KOMBAT 29 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat Komba kartları ve yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
title