Haberler

Hamas, Trump'ın Ateşkes İddialarını Yalanladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki ateşkes anlaşmasını kabul etmediklerine dair suçlamasını reddederek, asıl engelin İsrail Başbakanı Netanyahu olduğunu savundu.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını kabul etmedikleri iddiasını yalanlayarak, "ABD yönetimi, arabulucular ve tüm dünya, savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşma girişimlerini engelleyen tek taraf olduğunu biliyor" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a yönelttiği Gazze'de ateşkes anlaşmasını kabul etmeme suçlamasına Hamas'tan yanıt geldi. Hamas'ın sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Hamas'ın hiçbir zaman Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasının önündeki engel olmadığı" vurgulanarak, "ABD yönetimi, arabulucular ve tüm dünya, savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşma girişimlerini engelleyen tek taraf olduğunu biliyor" denildi. Hamas'ın ateşkese varılabilmesi için şimdiye kadar her türlü esnekliği gösterdiği vurgulanan açıklamada, buna rağmen Netanyahu'nun Ocak ayında sağlanan geçici ateşkesi bozduğu ve son olarak Katar'da Trump'ın ateşkes önerisini görüşen Hamas müzakere heyetine saldırı emri verdiği hatırlatıldı.

Trump Hamas'ı suçlamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'de ateşkes için çaba gösterdiklerini belirterek Hamas'ın Gazze'de tutulan rehineleri serbest bırakmayı ve ateşkes anlaşmasını kabul etmediğini iddia etmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana

Trump ve Erdoğan masanın başında yan yana
Trump 'Tylenol içmeyin' uyarısında bulundu, ilaç piyasası karıştı

Trump isim verip "Sakın içmeyin" dedi, ilaç piyasası karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.