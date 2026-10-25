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Hamamözü Kaymakamı, ilçede çiftçinin traktörüyle tarla sürdü

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Hamamözü Kaymakamı, ilçede çiftçinin traktörüyle tarla sürdü
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Amasya'nın Hamamözü ilçesinde kaymakam, bir çiftçiye ait traktörün direksiyonuna geçerek tarla sürdü. Hamamözü Kaymakamlığı, o anların fotoğraflarını çiftçilerin emeğine sağlık ve bereket dileğiyle paylaştı.

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde kaymakam direksiyonuna geçtiği traktörle tarla sürdü.

Kaymakam Ertuğrul Arslan, bir çiftçiye ait traktörün direksiyonuna geçip tarla sürerek ilçede devam eden tarımsal faaliyetlere eşlik etti.

Hamamözü Kaymakamlığı o anların fotoğraflarını, "Toprağa emek veren, yaz kış demeden üreten, alın teriyle sofralarımıza bereket taşıyan tüm çiftçilerimizin emeğine sağlık. Rabbim emeklerini karşılıksız bırakmasın, ürünlerine bereket versin" notuyla paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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