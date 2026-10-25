Hamamözü Kaymakamı, ilçede çiftçinin traktörüyle tarla sürdü

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Amasya'nın Hamamözü ilçesinde kaymakam direksiyonuna geçtiği traktörle tarla sürdü.

Kaymakam Ertuğrul Arslan, bir çiftçiye ait traktörün direksiyonuna geçip tarla sürerek ilçede devam eden tarımsal faaliyetlere eşlik etti.

Hamamözü Kaymakamlığı o anların fotoğraflarını, "Toprağa emek veren, yaz kış demeden üreten, alın teriyle sofralarımıza bereket taşıyan tüm çiftçilerimizin emeğine sağlık. Rabbim emeklerini karşılıksız bırakmasın, ürünlerine bereket versin" notuyla paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı