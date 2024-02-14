Halk Ozanı Abdurrahman Delen, 30. Evlilik Yıldönümünde Eşine Sürpriz Yaptı

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısı ile 30 yıldır evli olduğu eşine sürpriz yapmak isteyen halk ozanı Abdurrahman Delen ona unutamayacağı bir hediye vererek türkü yazdı.

Dünya'da 14 Şubat Sevgililer günü farklı etkinlik ve eşlerin birbirlerine hediyeleri ile kutlanırken İstanbul'da yaşayan ünlü halk ozanı Abdurrahman Delen eşine çok özel bir hediye hazırladı. Yaklaşık 4 ayda sözlerini yazdığı eseri eşine Sevgililer günü hediyesi olarak armağan etti. Daha önce eşine yazdığı eseri dinletmeyen Delen, 14 Şubat günü sürpriz yaparak armağan ettiğini söyledi.

"Kalıcı olsun diye eşime böyle bir jest yaptım"

Normal hediye ve kutlamalardan daha farklı bir 14 Şubat'ı eşiyle kutlamak istediğini ifade eden halk ozanı Abdurrahman Delen, "Kimi takı kimisi gül hediyeler alır sevdiğine bu özel günde. Ben daha farklı ve unutulmaz olmak için eşime bir eser yazdım. Herkes sevgilisine bir şey alıyor, bende kalıcı olsun diye eşime böyle bir jest yaptım. Kendisi daha bilmiyor tabi ki. Ben çok mutlu olacağını düşünüyorum. Bizim 30 yıllık bir evliliğimiz var. Eserin sözlerinde şöyle diyorum, 'Sevgi bitirir savaşı' Gençlere seslenmek istiyorum lütfen eşinizin kıymetini bilin" dedi. - İSTANBUL