Halil Dağ, Tekirdağ Basın Ödülleri'nde Birincilik Ödülü Aldı

İhlas Haber Ajansı (İHA) Tekirdağ Muhabiri Halil Dağ, Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği tarafından düzenlenen Tekirdağ Basın Ödülleri gecesinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Halil Dağ'ın müsilaj temalı fotoğrafı jüri tarafından birinci seçildi. Ödülünü Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Çek'in elinden alan Halil Dağ, takdir topladı. Yarışmada dereceye giren diğer gazeteciler de ödüllerini aldı.

Törende ayrıca, İhlas Haber Ajansı Trakya Bölge Müdürü Mefail Akçatepe'ye de derneğin kurucusu Abdullah Yalçın tarafından plaket takdim edildi. Tekirdağ Basın Ödülleri gecesi, gazeteciler arasında dayanışmayı artırırken ödül alanların başarıları kutlandı.

Etkinliğe; Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Çek'in yanı sıra milletvekilleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcisi ve davetliler katıldı. Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Elçin Yıldıral, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti ve basının önemine vurgu yaptı. - TEKİRDAĞ