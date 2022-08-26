Hakkari yerel haberleri | Şemdinli'nin yeni kaymakamı göreve başladı Yerel Haberler Hakkari yerel haberine göre 2022 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamlığına atanan Batuhan Taşgın, göreve başladı. 2022 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamlığına atanan Batuhan Taşgın, göreve başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Pütürge Kaymakamlığından Şemdinli Kaymakamlığına atanan Batuhan Taşgın, görevine başladı. Kaymakam Batuhan Taşgın, Belediye Başkan Vekili Mehmet Halit Alp, Başkan Yardımcısı Zeki Ercan mahalle muhtarları ve kurum amirleri tarafından karşılandı. - HAKKARİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hakkari Yerel Haberler

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