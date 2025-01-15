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Hakkari Valisi Yaralı Personeli Hastanede Ziyaret Etti

Hakkari Valisi Yaralı Personeli Hastanede Ziyaret Etti
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Hakkari Valisi Ali Çelik, çöp kamyonunun şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan personeli hastanede ziyaret etti. Acil serviste tedavi gören yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali, ailelere destek verdi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, çöp kamyonunun şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan personeli hastanede ziyaret etti.

Vali Çelik, acil serviste tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında sağlık personelinden bilgi aldı. Yaralıların yakınlarıyla yakından ilgilenerek onları teselli eden Vali Çelik, süreçle ilgili detaylı bilgilendirme yaptı. Ailelere destek mesajı veren Vali Çelik, "Bu elim kazada yaralanan çalışanlarımızın bir an önce sağlığına kavuşması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Dualarımız onlarla. İnşallah en kısa sürede iyi haberlerini alacağız" ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde il özel idaresine ait çöp kamyonu Hakkari-Van kara yolu Depin bölgesinde freninin patlaması sonucu şarampole yuvarlanmış ve içinde bulunan 3 kişi yaralanmıştı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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