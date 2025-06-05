Hakkari Valisi Ali Çelik Yüksekova'da Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Hakkari Valisi Ali Çelik Yüksekova'da Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesine bağlı köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Halkın talep ve sorunlarını dinlerken altyapı ihtiyaçları ön plana çıktı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesine bağlı köy ve mezralarda ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Yüksekova ilçesine bağlı köy ve mezralarda ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelen ve köy muhtarlarıyla toplantılar gerçekleştiren Vali Çelik, halkın talep ve sorunlarını dinledi. Vali Çelik'in ziyaret ettiği yerler arasında Kısıklı köyü Aşağı Güveç mezrası, Güçlü Mahallesi, Kamışlı, Beşpınar, Bostancık, Gürkavak, Pınargözü, Doğanlı, Adaklı, Köşkünü, Gürdere, Tuğlu, Çatma, Bulaklı, Dağlıca, Sürekli, Dilekli ve Bataklık köyleri yer aldı.

Ziyaret ettiği köylerde vatandaşların yoğun ve sıcak ilgisiyle karşılaşan Vali Çelik, köy halkıyla samimi bir ortamda buluşarak onların sorunlarını yerinde dinledi. Yapılan görüşmelerde özellikle yol, bariyer ve sulama kanalı gibi temel altyapı ihtiyaçları öne çıktı. Devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Çelik, çözüm önerilerini de muhtarlarla istişare etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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